Москва, , 17:26 — REGNUM Выйти на новый уровень взаимоотношений с РАН рассчитывает новый глава Министерства науки и образования Валерий Фальков. Впервые после назначения на должность он встретился во вторник с учеными в стенах Президиума РАН (11 февраля 2020 года).

«Важно на старте коснуться базовых вопросов взаимоотношения Академии и Министерства, — заявил министр Фальков, — С одной стороны, все понятно: отношения складываются не один год и не одно десятилетие у всех на виду, с другой стороны, это прекрасная возможность посмотреть на наши отношения, скорректировать какие-то принципы этих взаимоотношений, постараться по-другому организовать работу».

Конкретики пока нет, не ясно, как будет проведена коррекция отношений. От прежнего руководства неоднократно звучали слова о взаимопонимании или поиске такового. Нынешний министр признался, что с первых дней его спрашивают, что для Вас РАН. Его ответ: Академия наук — стратегический партнер Министерства. Что и станет, по словам нового министра, основой отношений с РАН.

«У Российской Академии наук высокий авторитет, особенно в регионах и за рубежом, потому что основные споры, баталии и перипетии, как правило в столице, но накопленный за десятилетия работы авторитет — это большое преимущество не только для вас, но и для министерства, — отметил Фальков. — Российская Академия наук — это сосредоточение интеллектуального капитала. Нет ни одной площадки в России, где было бы столько выдающихся людей, которые имеют богатейший опыт в сфере науки и образования».

Из этого обстоятельства министр и собирается исходить, строя взаимоотношения с РАН. Таким образом, есть основания рассчитывать на уважение со стороны чиновников к ученым и доверительные отношения. У таких отношений есть все основания, уверен новый глава Министерства науки и образования.

« На мой взгляд, подлинное партнерство — это наше с вами колоссальное преимущество , — подчеркнул министр, — потому что те цели и задачи, которые стоят и перед Министерством, и перед Российской Академией наук, перед другими заинтересованными участниками в этой сфере, они едины. Разные взгляды, разное понимание, но, объединив усилия с РАН, мы могли бы двигаться гораздо быстрее, достичь большего ».

Особо отметил Валерий Фальков важность компромиссов, поскольку интересы управленцев и ученых не всегда совпадают. Другими словами, подлинное партнерство с учетом разных позиций — то, на что рассчитывает Министерство.

« Я хотел бы особо акцентировать на этом внимание, потому что Министерство при всей кажущейся монолитности не монолитно, хотя в большей степени способно вырабатывать единую точку зрения. Академия разная, большая, с разными людьми, с разной историей отношений, поэтому важно, чтобы и Министерство, и РАН вырабатывали общую точку зрения, способность к компромиссу исходила от большинства. Очевидно, что мнения по разным вопросам будут разные, зачастую несовпадающие, но важно вести диалог и понимать интересы друг друга. Вместе двигаться вперед ».

На конструктивный диалог с Министерством рассчитывают и ученые. По мнению главы РАН, самое важное — это доверие. Тем более, что негативный опыт работы с ФАНО (Федеральное Агентство научных организаций) сделал этот вопрос весьма актуальным.

« Можно говорить, что со времен существования ФАНО и при взаимодействии с Министерством науки и образования были серьезные моменты, когда мы не смогли доверительно вырабатывать те решения, которые были бы понятны », — заметил президент РАН Александр Сергеев.

При этом он считает, что доверие — это ещё и вопрос взаимодействия власти и ученых.

«Российские ученые заслуживают доверия», — заявил академик, добавив, что пока у нас не будет опоры на мнение ученых при проведении различных преобразований, составлении планов и программ, «до тех пор мы и будем испытывать те проблемы, которые у нас есть в последние годы».

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