Вашингтон, , 09:07 — REGNUM По данным исследователей, за последние 50 лет колония пингвинов в Антарктиде резко сократились. Об этом 11 февраля сообщает Al Jazeera.

Ученые организации Greenpeace отмечают, что в некоторых колониях их численность упала аж на 77%.

«Такое значительное снижение популяции говорит о том, что местная экосистема кардинально изменилась за последние 50 лет», — подчеркнула в комментарии журналистам издания преподаватель Нью-Йоркского университета Хизер Линч.

Ученый отметила, что причиной тому стало изменение климата. Тем не менее Линч допускает, что сокращение популяции пингвинов могло произойти и по другим причинам.

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