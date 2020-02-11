Тегеран, , 08:34 — REGNUM 9 февраля вице-президент по науке и технологиям Сурена Саттари на презентации серии из 26 продуктов, произведенных на знаниях о стволовых клетках, заявил, что Иран занимает первое место в Ближневосточном регионе в области стволовых клеток как в научном, так и в коммерческом секторах. Об этом сообщило новостное агентство IRNA.

Суррена Саттари отметил, что вопрос коммерциализации данной области является одним из ключевых тем в правительстве, особенно в Министерстве здравоохранения и медицинского образования. По словам вице-президента, количество продуктов, одобренных Министерством здравоохранения и медицинского образования, постоянно растёт, а количество компаний, основанных на знаниях в области стволовых клеток, увеличилось до 100.

Саттари подчеркнул, что ни в одной стране нет такого большого количества компаний и продуктов. Говоря о развитии данной области, вице-президент отметил, что сейчас образовательные учреждения активно проводят исследования в области стволовых клеток. Также ведётся разработка различных методов, которые снижают затраты и предлагают новые способы лечения пациентов.