Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, 10 февраля 2020, 13:19 — REGNUM Четыре индийских астронавта приступили к обучению в российском Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке. Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба ЦПК.
Подготовка индийских кандидатов для полёта в космос проводится в рамках международного сотрудничества. Астронавты представляют Индийскую организацию космических исследований (ISRO).
Отмечается, что все кандидаты прошли серьёзные испытания на родине. Они служили лётчиками-истребителями в индийских ВВС.
Подготовку они будут проходить в течение года. Индийцы в числе прочего изучат системы пилотируемого корабля «Союз» и действия в случае нештатной посадки.
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