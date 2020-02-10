Посёлок городского типа Звездный городок, Московская область, , 13:19 — REGNUM Четыре индийских астронавта приступили к обучению в российском Центре подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина в Звёздном городке. Об этом сообщает 10 февраля пресс-служба ЦПК.

Подготовка индийских кандидатов для полёта в космос проводится в рамках международного сотрудничества. Астронавты представляют Индийскую организацию космических исследований (ISRO).

Отмечается, что все кандидаты прошли серьёзные испытания на родине. Они служили лётчиками-истребителями в индийских ВВС.

Подготовку они будут проходить в течение года. Индийцы в числе прочего изучат системы пилотируемого корабля «Союз» и действия в случае нештатной посадки.

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