Вашингтон, , 09:35 — REGNUM В США запустили ракету-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом для изучения Солнца Solar Orbiter. Об этом 10 февраля сообщили в Национальном управлении США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA).

https://twitter.com/NASA/status/1226733138874916864

Пуск прошел в 23:03 по местному времени (07:03 мск) с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Зонд отсоединился от ракеты и продолжил полет самостоятельно.

Как сообщало ИА REGNUM, Solar Orbiter будет использоваться для изучения Солнца, включая полярные области звезды, которые не доступны для наблюдения с Земли. Результаты этой миссии дополнят наблюдения, проводимые с помощью зонда NASA Parker Solar Probe, который выполнил три прохода вблизи Солнца.

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