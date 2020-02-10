Новосибирск, , 07:45 — REGNUM Учёные Института химии твердого тела и механохимии Сибирского отделения Российской академии наук (ИХТТМ СО РАН) разработали материал для медицинских масок, имеющий высокую антибактериальную и противовирусную активность. По мнению исследователей, есть основание полагать, что материал будет эффективен и против коронавируса, сообщает издание «Наука в Сибири».

Новый материал для медицинских масок состоит из мельтблауна и наносеребра.

«Мельтблаун используется во внутреннем слое обычной трёхслойной медицинской маски. Это синтетический нетканый материал из очень тонких полипропиленовых микроволокон, имеющих диаметр порядка одного микрона, — рассказал заведующий лабораторией электрохимии гетерогенных систем ИХТТМ СО РАН, кандидат химических наук Александр Медведев. — Обычно он пропитывается водоотталкивающей смесью. Мы же обрабатываем мельтблаун ионами серебра».

Исследования эффективности полученного противовирусного материала проведены в Государственном научном центре вирусологии и биотехнологии «Вектор». Результаты показали, что живые микроорганизмы через такие маски не проходят.

Испытания проводились на вирусе гриппа А и на двух типах бактерий — стафилококке и E. coli. Выяснилось, что обработанный серебром мельтблаун моментально убивает вирус, а при длительном контакте его эффективность увеличивается.

«Наш материал убивает, полностью дезактивирует вирусы. Механизм этого процесса нам пока до конца непонятен — его изучение представляет собой отдельную задачу, требующую времени и средств», — пояснил главный научный сотрудник ИХТТМ СО РАН, академик Николай Ляхов.

Обычные маски нужно менять каждые полтора-два часа, а маска ИХТТМ может работать в течение десяти часов в условиях непрерывного воздействия патогенной среды. Она способна самоочищаться. При этом по стоимости, отмечают учёные, такие маски будут немногим дороже обычных.

Но насколько этот материал будет эффективным против коронавируса, учёные пока не знают. Вирус появился на «Векторе» недавно, и для наработки в достаточном количестве для испытаний необходимо время. Кроме того для очередной проверки противовирусной активности нового материала нужны средства, которых у института сейчас нет.

«По мнению врачей-инфекционистов, с которыми я консультировался, если вирус гриппа А уничтожается нашим материалом, то, скорее всего, и другие вирусы, вызывающие инфекции дыхательных путей, должны подвергаться подобному же воздействию, — отметил при этом Ляхов. — Кроме того, вдыхаемые убитые вирусы могут выступать еще и в качестве вакцины, формируя у человека иммунитет. Это надо проверять в первую очередь, что, к сожалению, не в компетенции нашего института».

Сейчас в институте делается дополнительная партия материала. Учёные готовы предоставить его заинтересованным организациям, в том числе из Китая.

«Учитывая актуальность проблемы коронавируса, в том числе для России, это не может оставаться всего лишь инициативой нашего института. Если есть шанс блокировать распространение нового вируса, надо им воспользоваться, не дожидаясь всесторонних проверок. Нужны оперативные решения Роспотребнадзора, Минздрава, которые позволят быстро перейти к созданию масштабного производства новых медицинских масок», — уверен Николай Ляхов.