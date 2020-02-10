Якутск, , 07:48 — REGNUM В Москве прошла стратегическая сессия с участием представителей научного сообщества и крупных промышленных компаний. Заинтересованные стороны обсудили создание научно-образовательного центра «Север: территория устойчивого развития» на базе четырёх регионов Дальнего Востока, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе правительства Якутии.

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Научно-образовательный центр «Север» планируют создать в Якутске. Он объединит Якутию, Колыму, Чукотку и Камчатку.

Будущий центр будет работать по трём направлениям: «Человек на Севере», «Рациональное недропользование и экология», «Эффективная социально-экономическая инфраструктура». Якутия намерена возглавить международные исследования.

«НОЦ обеспечит новое качество коммуникаций науки, образования, бизнеса и производства. Это абсолютное условие для технического развития Арктики и Дальнего Востока и в результате для кардинального улучшения качества жизни человека на Севере. В это должен быть вовлечен потенциал всемирно известных научных школ Якутии в области мерзлотоведения, космофизики, свыше 20 ведущих научных школ в медицине, экономике, экологии, культуре и других областях», — заявил глава Якутии Айсен Николаев.

При НОЦ планируют создать более тысячи новых рабочих мест и внедрить 500 высокотехнологичных проектов.

Как сообщало ИА REGNUM, о создании сети научно-образовательных центров мирового уровня заявил президент РФ Владимир Путин. В 2019 году в России открыли пять НОЦ — в Пермском крае, Белгородской, Кемеровской, Нижегородской и Тюменской областях. До 2024 года по всей стране появится 15 подобных центров.

Правительство Архангельской области выступило с инициативой включить научно-образовательный центр «Российская Арктика: новые материалы, технологии и методы исследования» в Стратегию развития Арктической зоны.