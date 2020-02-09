Дублин, , 23:58 — REGNUM Ирландские учёные нашли источник аутоиммунных заболеваний, таких как рассеянный склероз, псориаз, ревматоидный артрит, и разработали лекарства против этих болезней. Об этом сообщает The Irish Times.

Исследователи из Тринити-колледжа в Дублине обнаружили, что при аутоиммунных заболеваниях Т-лимфоциты выделяют специфическую иммунную молекулу IL-17. Именно она является «спусковым крючком» для развития болезни.

Молекула IL-17 вызывает повреждение миелиновой оболочки нервов центральной нервной системы головного и спинного мозга. Оказавшись в лимфатических узлах, она мобилизует другие лимфоциты на борьбу с собственными клетками, что приводит к неврологическим нарушениям.

Учёные апробировали препараты, на основе антител, которые блокируют IL-17, и обнаружили высокую эффективность такой терапии при псориазе, ревматоидном артрите и рассеянном склерозе.

При этом лекарствам не нужно проникать через гематоэнцефалический барьер, который фильтрует вещества, поступающие в головной мозг из кровотока. Иммунная молекула блокируется с помощью этих препаратов, ещё находясь в лимфатических узлах организма.

Учёные рассчитывают применить созданный метод и для лечения других аутоиммунных заболеваний.

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