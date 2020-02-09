Москва, , 22:46 — REGNUM Исследователи из Центрального научно-исследовательского института эпидемиологии Роспотребнадзора расшифровали геном считавшейся ранее безвредной бактерии Borrelia miyamotoi, которая оказалась возбудителем клещевого энцефалита средней тяжести. Об этом сообщает портал Медвестник.

В рамках проделанной работы учёные доказали, что возбудителем фиксируемого в России с 2011 года заболевания является именно бактерия Borrelia miyamotoi из рода спирохетов. Всего насчитывается порядка 400 случаев заражения, однако, эта статистка может быть неполной, поскольку отсутствовала диагностическая система для выявления этой инфекции. Расшифровав геном Borrelia miyamotoi, российские эпидемиологи смогли создать средства диагностики этой инфекции.

Учёные отмечают, что задача по расшифровке генома бактерии оказалась достаточно сложной, ввиду того, что ДНК Borrelia образует как хромосомы, так и отдельные молекулы-плазмиды, а генетический код плазмид у бактерии может быть разным даже внутри одного вида. Тем не менее, задача была выполнена, а геном был размещен в системе GenBank, с тем, чтобы учёные по всему миру могли использовать его для анализа схожих штаммов бактерий.

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