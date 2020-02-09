Оттава, , 21:23 — REGNUM Канадские учёные создали устройство, которое «печатает» листы искусственной кожи прямо в ожоговой ране. Об этом сообщает портал Science Alert.

Одним из распространённых способов лечения сильных ожогов — это трансплантация собственной кожи пациента с другого участка тела. Однако, если ожог оказывается чересчур обширным, то у больного просто может не оказаться здорового участка, пригодного для пересадки. При этом использование искусственной кожи и коллагеновых каркасов также имеет свои недостатки.

Для решения этой проблемы учёные из Университета Торонто разработали портативное устройство, которое наносит биологический субстрат из белков, необходимых для восстановления, и стволовых клеток непосредственно в рану. Стволовые клетки стимулируют рост новых клеток, а также помогают иммунной системе организма.

Учёные апробировали технологию на свиньях, обнаружив, что заживление при лечении новым способом происходит чрезвычайно быстро, не образуя рубцов и снимая воспаление.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что китайские исследователи и коммерческие организации активно разрабатывают технологию, с помощью которой было бы возможно воссоздать человеческую кожу.

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