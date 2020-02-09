Тегеран, 9 февраля 2020, 20:45 — REGNUM Запущенная Ираном ракета-носитель со спутником собственного производства «Зафар» не вышла на орбиту, сообщает государственное телевидение Исламской республики.
Отмечается, что ракета не смогла развить достаточную скорость для вывода спутника на необходимую высоту.
Как сообщало ИА REGNUM, космические запуски Ирана проводятся с полигона «Семнам», при котором расположен космический центр им. Имама Хомейни.
Для запусков используются ракеты-носители семейства «Сафир». В 2009 году Иран впервые самостоятельно вывел на околоземную орбиту спутник «Омид» с помощью ракеты-носителя «Сафир-2».
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