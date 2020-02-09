Пермь, , 18:17 — REGNUM Ученые из Пермского политехнического университета (ПНИПУ) вместе с коллегами из Израиля создали химико-механическую математическую модель прогнозирования развития раковой опухоли, которая позволит подбирать индивидуальное лечение для конкретного пациента. Об этом сообщает пресс-служба ПНИПУ.

Исследователи исходили из того, что рак является развивающейся сложной экосистемой. Неоднородность опухоли объясняется тем, что составляющие её клетки выполняют разные функции.

Так, клетки-«защитники» блокируют действие противоопухолевых лекарств, другие клетки обеспечивают неконтролируемый рост опухоли, третьи, за счёт своей подвижности в качестве метастазов, распространяют зародыши новообразований в соседние ткани. Все вместе они конкурируют со здоровыми клетками за доступные ресурсы для размножения и выживания.

«Мы объяснили эти процессы и определили «поведение» структур, используя математическую модель», — отметил исследователь ПНИПУ Иван Красняков.

Модель пермских учёных учитывает все факторы появление раковых новообразований и может на ранней стадии предсказать возникновение конкретных типов опухоли, а значит, пациенты смогут получить более адресное и специфическое лечение, считают в университете.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные из Сеченовского университета провели исследование механизма образования микротрубочек, составляющих клеточный скелет, которое позволит разрабатывать лекарственные препараты, предотвращающие деление опухолевых клеток в организме.

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