Париж, , 15:52 — REGNUM Ракета-носитель «Атлас-5» с исследовательским космическим аппаратом Solar Orbiter установлена на стартовой площадке космического центра им. Кеннеди в США и готова к запуску, сообщает пресс-служба Европейского космического агентства (ЕКА).

Запуск назначен на 10 февраля в 07:03 по московскому времени. ЕКА будет вести прямую видеотрансляцию с места старта на официальном портале. Планируется, что космический аппарат отделится от ракеты-носителя через 53 минуты после запуска, после чего передаст первый сигнал на Землю.

На зонде Solar Orbiter установлено 10 научных инструментов, которые будут использоваться для комплексного изучения Солнца. С помощью этой миссии впервые будут получены изображения полярных областей звезды, которые не видны с Земли.

«Научные приборы были тщательно подобраны и сконструированы таким образом, чтобы поддерживать и усиливать наблюдения друг друга. Вместе они позволят получить наиболее полное представление о Солнце и окружающем его пространстве», — отметили в ЕКА.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, первоначально запуск миссии Solar Orbiter был запланирован на 5 февраля, но был перенесён из-за неблагоприятных погодных условий и конфликта с графиком запусков коммерческих миссий.