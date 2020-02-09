Вашингтон, , 15:13 — REGNUM Группа учёных из США и Камеруна выявила ключевую молекулу, участвующую в развитии церебральной малярии — одной из самых тяжёлых форм этого заболевания. Исследование опубликовано в журнале PLOS Pathogens.

Группа близких инфекционных заболеваний, известных под общим названием малярия, передаётся человеку при укусе комаров рода Anopheles. Более 85% случаев заражения малярией приходится на страны Африки, расположенные южнее пустыни Сахара. Наиболее подвержены этому заболеванию дети младшего возраста.

Одной из наиболее тяжёлых форм заболевания с наивысшим уровнем смертности является церебральная малярия. При этом виде малярии патогенные микроорганизмы преодолевают гематоэнцефалический барьер, что приводит к поражению центральной нервной системы.

В серии экспериментов с лабораторными мышами группа учёных под руководством доцента кафедры патологии Университета штата Юта Трейси Лэмба установила, что ключевую роль в нарушении защитной функции барьера между кровеносной и центральной нервной системой при церебральной малярии играет белок EphA2.

Эксперименты показали, что блокирование этого белка различными лекарственными средствами защищает гематоэнцефалического барьер и препятствует развитию церебральной малярии. Полученные данные указывают на то, что подобная терапевтическая стратегия сможет предотвратить развитие заболевания и у людей.

«Мы надеемся, что терапевтические препараты, нацеленные на EphA2, смогут предотвратить церебральную малярию у детей после появления начальных симптомов», — прокомментировал соавтор исследования Тейер Далинг из Университет Эмори порталу EurekAlert.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе 2020 года в Малави, Кении и Гане прошли испытания новой вакцины против малярии.

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