Минск, , 12:00 — REGNUM Четыре операции Росса на сердце провели детские кардиохирурги детского хирургического центра в Беларуси 7 и 8 февраля, сообщает пресс-служба министерства здравоохранения Республики Беларусь.

Директор республиканских научно-практических центров детской хирургии Константин Дроздовский сообщил, что в центр были приглашены дети с самыми сложными патологиями органов, которые нуждались в самом сложном лечении — операции Росса.

Операции в детском хирургическом центре были проведены при участии одного из самых опытных и известных кардиохирургов в мире профессора Афксендиоса Калангоса, являющегося президентом Фонда Калангоса (Швейцария).

Дроздовский отметил, что на сегодняшний день такая операция для Белоруссии является очень редкой. Один из случаев, с которыми пришлось столкнуться врачам-хирургам оказался уникальным.

В пресс-службе минздрава также отметили, что операцию Росса выполняют реже, чем пересадку сердца. Операция крайне сложная и требует колоссального опыта хирургов.

В минздраве напомнили, что подобная операция в стране выполнялась около десяти лет назад 11-месячному ребенку при помощи коллег из США. Кроме того, в экстренном порядке подобная операция проводилась ребенку в июне 2019 года.