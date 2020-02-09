Москва, , 07:10 — REGNUM Дневная температура в столице прогнозируется в диапазоне от 0 °C до — 2 °C. Об этом сообщает Гидрометцентр.

В Москве ожидается переменная облачность, вероятна гололедица.

Скорость ветра 6−11 м/c, направление ветра юго-западное. Атмосферное давление прогнозируется на отметке 750 мм рт. ст.

Как передавало 7 февраля ИА REGNUM, на территории Москвы и Московской области продлено действие «желтого» уровня погодной опасности из-за гололеда.

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