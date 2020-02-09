Токио, , 06:38 — REGNUM Ракета-носитель H2A, запущенная из японского космического центра Танегасима в префектуре Кагосима, успешно вывела на околоземную орбиту разведывательный спутник, сообщает 9 февраля японская государственная телерадиокомпания NHK.

Сообщается, что запуск прошел в 10:34 по местному времени. Приблизительно 20 минут спустя спутник достиг расчетной высоты и вышел на околоземную орбиту.

По данным источника, новый спутник способен выполнять снимки различных объектов Земли, предполагается, что он будет собирать информацию о запусках ракет в Северной Корее, кроме того, его данные помогут в оценке ущерба, причиненного стихийными бедствиями.

В настоящее время на околоземной орбите находятся семь японских спутников. Правительство намерено довести их количество до десяти.