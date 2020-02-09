Москва, , 03:20 — REGNUM Президент Национальной медицинской палаты, детский хирург Леонид Рошаль прокомментировал слова министра здравоохранения Михаила Мурашко о более чем 70 тыс. пациентов, получивших осложнения после лечения. Об этом Леонид Рошаль рассказал РИА Новости.

По его словам, цифра в 70 тыс. осложнений по вине врачей включает в том числе и несмертельные случаи. Кроме того, медицинские ошибки составляют 0,8% от общего количества госпитализированных больных страны.

При этом Рошаль отметил, что в ЕС приблизительно 10% больных сталкивается с лечением, которое наносит вред здоровью.

Как сообщало 8 февраля ИА REGNUM, Мурашко заявил, что ежегодно в России ошибки врачей приводят к осложнениям.

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