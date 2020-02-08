Торонто, Канада, , 22:40 — REGNUM Канадский стартап BlueDot разработал программу, основанную на системе искусственного интеллекта, которая предупреждает о вероятных вспышках заболеваний и эпидемий. Об этом сообщает Enterprise AI.

Отмечается, что в компании разработку программы начали еще в 2018 году. Созданная программа использует «творческий анализ» и множество «официальных и неофициальных источников» для построения модели развития вероятной эпидемии на той или иной территории.

Так, искусственный интеллект программы способен проводить анализ более 100 тыс. ежедневных новостей со всего мира на более чем 60 языках, также он собирает сводки Всемирной организации здравоохранения и других международных организаций, анализирует климатические данные со спутников, правительственные данные о населении, информацию о животных, которые могут распространять инфекции. Также в расчёт берётся количество работников здравоохранения, глобальные экономические и политические данные.

Собранные данные сопоставляются с информацией о более чем 150 патогенных микроорганизмов. В компании отмечают, что система забила тревогу на новостные сообщения о «пневмонии неизвестного происхождения в Ухане».

Преимуществом созданной программы в BlueDot считают использование неофициальной информации. Это несколько снижает достоверность данных, однако, резко увеличивает скорость получения выводов о вероятной вспышке заболевания. По мнению разработчиков, в случае с атипичной пневмонией, коронавирусом, вирусом Зика скорость анализа может играть решающую роль.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что учёные в США с помощью математического моделирования подсчитали, что в случае пандемии коронавируса, от нее могут погибнуть 65 млн человек по всему миру.

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