Киото, Япония, , 18:49 — REGNUM Японские учёные обнаружили биохимические маркеры в крови, по которым можно спрогнозировать наступление депрессии, прежде чем она перейдёт в тяжёлую стадию. Об этом сообщает Scientific Reports.

Учёные Киотского университета обратили внимание на физиологические процессы, протекающие в организме хронических больных с сильными болями. У таких пациентов часто развиваются сильные депрессивные расстройства.

Было установлено, что в ходе воспалительного процесса аминокислота триптофан, поступающая в организм вместе с пищей, превращается в никотиновую кислоту, проходя через стадию образования антраниловой кислоты. Учёные называют этот процесс «кинурениновый путь» метаболизма.

Исследователи изучили образцы крови 61 пациентов, состояние которых указывало на скорое развитие депрессии, и сравнили их с данными сыворотки крови у 51 здорового человека.

С помощью высокоэффективной жидкостной хроматографии была обнаружена повышенная концентрация антраниловой кислоты в крови больных людей по сравнению с контрольной группой из здоровых людей.

Таким образом ученые заключили, что содержание антраниловой кислоты может стать биомаркером скорого наступления депрессии.

Напомним, ИА REGNUM сообщало, что в США был разработан метод, позволяющий диагностировать синдром хронической усталости по анализу крови.

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