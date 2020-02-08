Баку, , 11:12 — REGNUM Ученые Азербайджана совместно со своими зарубежными коллегами в ходе исследований обнаружили фармакологические свойства можжевельника в борьбе с одной из агрессивных форм рака (нейробластомой). Об этом 7 февраля со ссылкой на институт ботаники Академии наук Азербайджана сообщает информационное агентство Trend.

Вещество, которое обнаружили ученные в ходе совместных исследований, способно крайне эффективно бороться с нейробластомой. Источник сообщает, что злокачественные опухоли приобретают «иммунитет» к лекарственным средствам в связи с чем актуальным является вопрос новой «стратегии» в лечении данного вида рака.

В ходе опытов ученные установили, что лигнаны, флавоноиды и дитерпеноиды, полученные из можжевельника обладают важными свойствами для борьбы с онкологическими заболеваниями. Исследования, проведенные ученными с помощью спектроскопических методов и рентгеноструктурных анализов позволили выявить до сих пор неизвестный науке один лабдан-дитерпен, а также ранее известные девять дитерпенов, два лигнана и два кумаринина.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в Екатеринбурге разработали мобильное приложение для диагностики меланомы.

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