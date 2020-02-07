Челябинск, , 18:10 — REGNUM В Челябинске определён новый ректор Уральского государственного университета физкультуры. Выборы прошли 7 февраля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Большинство голосов набрал и.о. ректора Сергей Сериков. Ранее он был проректором. Его конкурентом являлся Максим Карпов — исполнительный директор областной федерации тхэквондо. Но он не заручился поддержкой большинства делегатов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в вузе отмечались коррупционные скандалы. Один из бывших ректоров в 2016 году попал в поле зрения правоохранителей за взяточничество.

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