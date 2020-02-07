Санкт-Петербург, , 17:02 — REGNUM Петербургская клиника НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева предлагает слишком волнующимся за свое здоровье гражданам обратиться к ним за диагностикой наличия коронавируса 2019-nCoV, вирусов гриппа и других возбудителей ОРВИ. При этом каждый анализ обойдется пациенту в несколько тысяч рублей.

Согласно объявлению, размещенному в официальной группе НИИ, любой желающий может сдать все необходимые анализы в клинике или вызвать на дом специалистов для забора биоматериала, при этом результаты анализов будут готовы уже на следующий день.

Так, приезд на дом врача-инфекциониста и первичный приём обойдется в пять тысяч рублей, вызов медицинской сестры для забора биологического материала, с доставкой в лабораторию — в 1500 рублей. Взятие мазка при вирусологических исследованиях — 300 рублей, выявление вирусов ОРВИ мазках из носоглотки и другое (семь вирусов) — 2500 тысячи рублей, выявление РНК короновируса с последующим подтверждением секвенированием — пять тысяч рублей.

Приказ с прейскурантом предоставляемых платных медицинских услуги в спецклинике ФГБУ «НИИ гриппа им. А.А. Смородинцева» Минздрава России был подписан 3 февраля главным врачом клиники Сергеем Рябухиным, а также бухгалтером и экономистом.

Как уточнил изданию «Фонтанка» профессор, и.о. директора НИИ гриппа им. А. А. Смородинцева Дмитрий Лиознов, «нужно подождать еще неделю-две, чтобы оценить динамику» распространения коронавирусной инфекции.

«Пик ждем в середине февраля. Риск того, что вирус доберется до России, есть. Контактов с Китаем у нас достаточно — это и близость границы, и туристические потоки», — отметил специалист.

Отметим, по данным ВОЗ в настоящий момент заражены 28 276 человек, из них в Китае 28 060, а за ее пределами зафиксированы 216 подтвержденных случаев заражения, из них 25 новые. Однако Национальная комиссия по здравоохранению Китая сообщила о 31 161 подтвержденном случае заболевания. Таким образом с учетом инфицированных во всех странах число зараженных составляет 31 452 человека, 638 человек погибли.