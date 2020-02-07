Пекин, , 15:54 — REGNUM Млекопитающее панголин названо вероятным промежуточным хозяином коронавируса 2019-nCoV. К такому выводу пришли китайские специалисты, изучившие образцы генетического материала, передает телеканал CGTN.

Учёные выяснили, что геномная последовательность выделенного у панголинов коронавируса на 99% совпадает с геномом коронавируса у заболевших людей. Вместе с тем носителями вируса могут быть не только панголины.

Специалисты полагают, что их исследование поможет скорее предотвратить распространение коронавируса. Не уточняется, могли ли люди заразиться вирусом нового типа именно от этих животных.

Панголин — покрытое чешуёй млекопитающее. Не очень большие популяции этих животных живут в Африке и Азии. Чешуя панголинов популярна в китайской медицине, мясо их в Китае и Вьетнаме считается деликатесом.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в китайский Харбин доставили партию российского противовирусного препарата для борьбы с вспышкой пневмонии нового типа.

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