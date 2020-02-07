Архипелаг Земля Франца-Иосифа, Архангельская область, , 14:00 — REGNUM В национальном парке «Русская Арктика» впервые вышел в свет научный атлас флоры архипелага Земля Франца-Иосифа.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе нацпарка, в преддверии Дня Российской науки заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика» Иван Мизинпредставил научное издание «Флора Сосудистых Растений национального парка «Русская Арктика», выпущенное в конце 2019 года.

«Издание содержит современный конспект, краткий рассказ-описание с фотографиями всех видов сосудистых растений, обитающих Севером кластере особо охраняемой природной территории (ООПТ) — архипелаге Земля Франца-Иосифа», — рассказал заместитель директора по научной работе национального парка «Русская Арктика», научный редактор издания «Флора Сосудистых Растений национального парка «Русская Арктика» Иван Мизин, — Также в атласе содержится общая информация о природных особенностях архипелага Земля Франца-Иосифа, определяющих своеобразие местной флоры».

В научном издании приводится очерк истории ботанического изучения архипелага с перечнем экспедиций. Список флоры цветковых растений составлен на основе критического анализа доступных опубликованных и гербарных материалов. Из атласа можно узнать о распространении растительности по островам архипелага, предпочитаемых местообитаниях, обилии видов. Атлас получился красочным, благодаря оригинальным фотографиям растений, сделанным на ООПТ.

Атлас — итог многолетней работы на заповедном архипелаге группы учёных-биологов во главе с доктором биологических наук, заведующим лабораторией географии и картографии Ботанического института РАНСергеем Холодом. Учёный более 30 лет изучает растительность Арктики, с 2012 года проводит полевые работы на территории национального парка «Русская Арктика».

Научное издание о флоре заповедного архипелага Земля Франца-Иосифа стало первым подобным изданием в национальном парке, атлас войдёт в цикл материалов по флоре ООПТ. Следующий сборник будет посвящён ботаническому описанию сообществ Южного кластера нацпарка, северной части архипелага Новая Земля.

Справка:

Национальный парк «Русская Арктика» был создан 15 июня 2009 года. Располагается национальный парк на территории Архангельской области (муниципальное образование городской округ «Новая Земля»). Постоянно проживающего населения в «Русской Арктике» нет. На территории «Русской Арктики» встречаются белые медведи, моржи, нерпы, гренландские тюлени, песцы и даже северные олени. В короткое серверное лето в парке растут 64 вида растений. Здесь выводят свое потомство до 20 видов полярных птиц.