Архангельск, , 13:33 — REGNUM До конца 2020 года в Архангельске будет достроен новый корпус Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики. В здании разместятся лаборатории шести научных институтов.

Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе Архангельского областного собрания, строительство нового корпуса началось в 2019 году и ведется за счет средств федерального бюджета с объемом финансирования в 540 миллионов рублей.

В четырехэтажном корпусе площадью 5 400 квадратных метров разместятся научные лаборатории четырех из шести академических институтов, входящих в состав ФИЦКИА. Отдельные лаборатории со специализированным оборудованием планируется отвести для научно-исследовательского института сельского хозяйства. Предусмотрены помещения под научный ботанический сад для выращивания и изучения растений в круглогодичных условиях, конференц-зал на 150 мест, пищеблок и гаражный бокс.

«В настоящее время центр располагается в очень стесненных условиях, места для работы людей не хватает. Очень важно разделять лабораторные и офисные помещения, ведь в лабораториях долго находиться нельзя. Здесь же появится возможность полноценно разместить музей центров биологического разнообразия. Строительства нового комплекса в значительной мере закрывает существующие проблемы. Это мечта, к который мы стремимся», — рассказал директор ФИЦКИА УрО РАН Иван Болотов.

Напомним, Федеральный исследовательский центр комплексного изучения Арктики создан на базе Архангельского научного центра Уральского отделения РАН путем присоединения нескольких научных институтов и организаций в сентябре 2015 года. В настоящее время в него входят шесть академических институтов, 28 научных лабораторий, Российский музей центров биологического разнообразия и Архангельская сейсмическая сеть, а также геобиосферный стационар «Ротковец» в Коношском районе и Нарьян-Марская сельскохозяйственная опытная станция.

ФИЦКИА проводит комплексные фундаментальные и прикладные научные исследования, направленные на социально-экономическое развитие и повышение качества жизни населения арктических территорий, освоение природных ресурсов и решение других важнейших задач