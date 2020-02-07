Москва, , 13:06 — REGNUM

«Токсичным» является не принцип государственного финансирования науки, а отношение нынешнего государства к науке и само качество этого государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 февраля, комментируя выводы специалистов Счётной палаты.

Ранее специалисты палаты по итогам проверки состояния дел в сфере науки заявили, что основным источником её финансирования остаются бюджетные средства. По масштабам затрат на исследования и разработки Россия занимает лишь девятое место в мире. При этом, несмотря на государственные вложения, научная сфера остается недостаточно продуктивной, а бюджетное финансирование для науки «токсично», полагают аудиторы.

Читайте также: Счетная палата РФ назвала науку «недостаточно продуктивной» для экономики

« Делая заявление о «токсичности» государственного финансирования для развития науки в нашей стране, в Счётной палате, видимо, рассчитывают на тех, кто не помнит великих научных результатов, достигнутых в Советском Союзе именно за счёт мощного государственного финансирования науки.