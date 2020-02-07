Москва, 7 февраля 2020, 13:06 — REGNUM
«Токсичным» является не принцип государственного финансирования науки, а отношение нынешнего государства к науке и само качество этого государства, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин в пятницу, 7 февраля, комментируя выводы специалистов Счётной палаты.
Ранее специалисты палаты по итогам проверки состояния дел в сфере науки заявили, что основным источником её финансирования остаются бюджетные средства. По масштабам затрат на исследования и разработки Россия занимает лишь девятое место в мире. При этом, несмотря на государственные вложения, научная сфера остается недостаточно продуктивной, а бюджетное финансирование для науки «токсично», полагают аудиторы.
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