Москва, , 12:44 — REGNUM Российские власти упорно отказываются от поставки вопроса об институциональном финансировании науки, постоянно предлагая вместо этого вредный и пагубный проектный метод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал идею Счётной палаты РФ распределять бюджетные ассигнования на научные исследования и опытно-конструкторские работы с учётом результативности работы учёных, а также данных мониторинга научных учреждений.

«Понятно, что они предлагают усугубить тот проектно-бюрократический контроль, который в значительной мере науку в России и убил, — сказал Кагарлицкий. — Но и ещё одна вещь — российские власти упорно уклоняются от постановки вопроса об институциональном финансировании чего бы то ни было, кроме самих себя и своих игрушек. То есть в «Сколково» могут залить сколько угодно денег, потому что это их игрушки. А вот там, где существуют реальные исторически сложившиеся научные школы, туда они денег не дадут, в том числе и потому, что любой рубль, вложенный в реальную работу науки, это рубль, который пришлось изъять из их игрушек, либо рубль, который не удалось украсть».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата РФ выпустила доклад, в котором сообщила, что наука в России не относится к числу факторов, обеспечивающих высокий уровень социально-экономического развития.