Москва, 7 февраля 2020, 12:44 — REGNUM Российские власти упорно отказываются от поставки вопроса об институциональном финансировании науки, постоянно предлагая вместо этого вредный и пагубный проектный метод. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 7 февраля заявил профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Так он прокомментировал идею Счётной палаты РФ распределять бюджетные ассигнования на научные исследования и опытно-конструкторские работы с учётом результативности работы учёных, а также данных мониторинга научных учреждений.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата РФ выпустила доклад, в котором сообщила, что наука в России не относится к числу факторов, обеспечивающих высокий уровень социально-экономического развития.