Москва, , 12:25 — REGNUM Счётная палата РФ фактически предлагает усугубить те проблемы, которые сегодня губят российскую науку, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение Счётной палаты РФ распределять бюджетные ассигнования на научные исследования и опытно-конструкторские работы с учётом результативности работы учёных, а также данных мониторинга научных учреждений.

«Они предлагают усугубить те проблемы, которые убивают российскую науку, — возмутился Кагарлицкий. — Главное, что убивает российскую науку, — это проектный подход и ориентация на краткосрочный и очевидный для бюрократов результат. Это делает фундаментальные научные исследования в принципе невозможными. Сила российской науки как раз была в комплексности. Объективные и значимые открытия прикладного характера происходят как следствие прорывов в фундаментальных исследованиях. Но если вы заведомо убиваете саму возможность оригинальных и заранее не планируемых научных поисков, то погибает и эффективность прикладных исследований».

В итоге, как подчеркнул Кагарлицкий, если предложения Счётной палаты примут, то российская наука будет обречена вечно идти за чужими достижениями.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата РФ выпустила доклад «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации», авторы которого предложили распределять бюджетные ассигнования на научные исследования и опытно-конструкторские работы с учётом результативности работы учёных, а также данных мониторинга научных учреждений.