Москва, 7 февраля 2020, 12:25 — REGNUM Счётная палата РФ фактически предлагает усугубить те проблемы, которые сегодня губят российскую науку, считает профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук (МВШСН) Борис Кагарлицкий. Об этом он заявил 7 февраля корреспонденту ИА REGNUM, комментируя предложение Счётной палаты РФ распределять бюджетные ассигнования на научные исследования и опытно-конструкторские работы с учётом результативности работы учёных, а также данных мониторинга научных учреждений.
В итоге, как подчеркнул Кагарлицкий, если предложения Счётной палаты примут, то российская наука будет обречена вечно идти за чужими достижениями.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее Счётная палата РФ выпустила доклад «Определение основных причин, сдерживающих научное развитие в Российской Федерации», авторы которого предложили распределять бюджетные ассигнования на научные исследования и опытно-конструкторские работы с учётом результативности работы учёных, а также данных мониторинга научных учреждений.