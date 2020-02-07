Женева, Швейцария, , 09:33 — REGNUM Специалисты Федеральной политехнической школы Лозанны (EPFL) проанализировали, какой объём парниковых газов попадает в атмосферу из-за деятельности человека в городах и на селе. Итоги исследования опубликованы в журнале Environmental Research Communications.

Углеродный след зависит от места проживания человека и его уровня жизни, установили учёные, когда изучили выбросы парниковых газов, связанные с производством пищи и промышленных товаров, с транспортом, строительством, отоплением жилья и сферой услуг. Углеродный след у швейцарцев слишком большой, так как уровень жизни довольно высокий, отмечают в EPFL.

Исходя из данных о доходах семей, они заключили, что углеродный след от сельских домохозяйств выше. Это связано с большими расстояниями и особенностями энергопотребления на селе. Однако в городах выбросов больше из-за более высокого потребления продуктов питания и одежды, культурных мероприятий и авиапутешествий горожан.

Отмечено также, что семья из двух человек в пересчете на душу населения оставляет больший углеродный след.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее власти Великобритании обнародовали планы по борьбе с изменением климата. Среди мер назван запрет на продажу новых транспортных средств, работающих на бензине или дизельном топливе, к 2035 году.

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