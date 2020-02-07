Москва, , 06:41 — REGNUM Система мониторинга коллективного иммунитета граждан РФ применяется в тестовом режиме в девяти российских регионах. Об этом пишут «Известия» со ссылкой на Национальный исследовательский центр (НИЦ) эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи.

Система под названием «Монитор-Био», запущена в Москве и Подмосковье, а также Санкт-Петербурге, Крыму и еще нескольких регионах РФ. Первым этапом в системе является сбор анализа крови у добровольцев разных возрастов и данных об их поле, возрасте и других параметрах, вносимых в специальную анкету.

Вся полученная информация будет заноситься в геоинформационную систему Atlas, предназначенную отслеживать состояние иммунитета российского населения и, на основе расчетов, обновлять календарь профилактических прививок. Систему планируют запустить в масштабах всей страны во второй половине нынешнего года.

По словам эксперта центра Владимира Гущина, если проблема с распространением коронавируса не решится, то его тоже внесут в комплекс мониторинга.

Как сообщало ИА REGNUM, 5 февраля президент Научно-исследовательского института неотложной детской хирургии и травматологии доктор Леонид Рошаль заявил, что угроза нового типа коронавируса преувеличена, а такие заболевания, как грипп и ОРВИ, являются не менее опасными для человека, чем 2019-nCoV.