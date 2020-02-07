Москва, , 06:09 — REGNUM Аномально теплая зима, установившаяся в ряде регионов России, может привести к исчезновению комаров. Об этом в интервью РИА Новости заявил директор института водных проблем РАН Виктор Данилов-Данильян.

По словам Данилов-Данильяна, потепление может пробудить насекомых раньше времени, что приведет их гибели из-за отсутствия возможности прокормиться.

Вслед за этим пострадают и рыбы, в рацион которых входят личинки комаров. В результате нарушения пищевой цепочки будут гибнуть мальки и головастики.

Ученый добавил, что из-за климатических изменений на планете реки замерзают все позже, а их оттаивание происходит все раньше, что, в конечном счете, оказывает влияние на всех живых существ.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, научный сотрудник ФБУН НИИ дезинфектологии Роспотребнадзора Наталья Шашина заявила, что аномальное тепло и отсутствие снега в Центральной России привели к раннему пробуждению клещей.

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