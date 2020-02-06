Пенза, , 22:31 — REGNUM 7 февраля в Пензенском областном драматическом театре им. А. В. Луначарского состоится церемония награждения лучших учёных Пензенской области — победителей регионального конкурса, который проводится по инициативе губернатора Ивана Белозерцева. Об этом ИА REGNUM сообщили в областном правительстве.

Наград удостоены те, кто достиг особо значимых научных результатов в 2019 году. Учёные будут награждаться в нескольких номинациях: «Ученый года» — вручается деятелям в области технических, гуманитарных, общественных и естественных наук; «Лучший молодой ученый» — присуждается кандидатам и докторам наук. Также будут награждены победители конкурса «Инженер года» и представители предприятий в номинации «Лучший специалист в области НИОКТР».

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля в Кремле президент России Владимир Путин вручил президентские премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. Премия учреждена в 2008 года, возраст лауреатов не превышает 35 лет.

Глава государства отметил, что с каждым годом число номинантов растет и в конкурсе участвует всё больше интересных, перспективных работ по ключевым технологическим направлениям нового десятилетия и всего XXI века.