Москва, , 18:22 — REGNUM Создание нового производства сжиженного природного газа (СПГ) в одном из регионов России зависит, в том числе, от получения Санкт-Петербургским Горным университетом помещения в Петербурге. Об этом заявил 6 февраля ректор университета Владимир Литвиненко на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию, которое провел президент Владимир Путин.

Литвиненко назвал «самозакомплексованность госрегулирования» тормозом для всего высшего образования в России.

«Вот пример приведу. СПГ мы открываем, Shell пришел, инвестирует деньги. Два года — я к вам не могу обратиться никак — два года документ по разрешению мены я не могу получить. Два с половиной года. Они уже привезли оборудование, которого в Европе и Америке нет, надо молиться, креститься — мы не можем элементарный вопрос решить», — обратился Литвиненко к президенту Владимиру Путину.

Глава государства поинтересовался у ректора, в чем конкретно заключаются сложности проекта. Литвиненко ответил, что нужен «Центр компетенций аттестованных специалистов».

«Есть лаборатории, есть оборудование, мы нашли все. Нужно помещение в Санкт-Петербурге», — заявил он.

«Для того, чтобы решить проблему помещения в Санкт-Петербурге, вам с губернатором надо было сюда в Кремль приехать?» — не понял президент, имея в виду присутствовавшего на заседании губернатора Северной столицы Александра Беглова.

«Не-не, Владимир Владимирович, восемь губернаторов сегодня зависят в сырьевых регионах от того, будет ли этот проект реализован. Это серьезная проблема», — пояснил Владимир Литвиненко.

Глава государства обещал посодействовать его реализации.

Осталось непонятным, о каком именно проекте по СПГ говорил Литвиненко.

Как сообщало ИА REGNUM, в марте 2019 года «Газпром» сообщил о начале реализации проекта «Балтийский СПГ» по строительству завода по переработке этансодержащего газа и производству сжиженного природного газа в районе города Усть-Луги (Ленинградская область). Однако уже в апреле Shell объявил, что больше не работает с «Газпромом» в рамках этого проекта.

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