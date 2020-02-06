Москва, , 17:44 — REGNUM Основная причина стагнации российских регионов — это нехватка квалифицированных кадров. Об этом заявил ректор Санкт-Петербургского горного университета Владимир Литвиненко на расширенном заседании президиума Госсовета и Совета при Президенте по науке и образованию.

«Я ехал — у меня четыре звонка было от нефтегазовых компаний, не знаю, почему губернаторы молчат. Но это проблема острейшая. Не надо ни санкций, ничего. Это фактически стагнация нашей экономики. Надо понимать, мы говорим, но ничего не меняем», — сказал Литвиненко, обращаясь к президенту РФ.

Заметим, в 2018 году ректор Горного университета уже публично говорил, что, кроме Москвы, не развивается ни один регион России, и виной тому — неэффективность регионального менеджмента и отсутствие квалифицированных специалистов.