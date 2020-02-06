Москва, , 15:10 — REGNUM Качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия может произойти благодаря таланту и азарту молодых ученых, сильной мотивации в виде постановки сложных задач. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин 6 февраля на церемонии вручения премий.

«Убежден, что именно талант и азарт молодых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия, всего XXI века», — сказал глава государства.

Он подчеркнул, что постановка сложных и амбициозных задач, перспективы первенства, возможности сыграть важную роль важны для всех, но в особенности для молодых людей, которые связывают свою жизнь с наукой.

Как сообщало ИА REGNUM, Путин также отметил, что уровень научных разработок и исследований молодых ученых в России становится все более зрелым. Он вручил президентские премии доктору психологических наук Александру Вераксе, доктору физико-математических наук Сергею Макарову и кандидату биологических наук Марине Ширмановой.

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