Москва, , 14:57 — REGNUM Уровень научных разработок и исследований молодых ученых в России становится всё более зрелым, заявил 6 февраля президент РФ Владимир Путин.

Глава государства отметил, что с каждым годом число номинантов растет и в конкурсе участвует всё больше интересных, перспективных работ по ключевым направлениям.

«Такой богатый выбор, действительно, позволяет отмечать лучшие и самые достойные достижения и говорит о том, что уровень научных разработок и исследований молодежи становится всё более зрелым», — сказал Путин на церемонии вручения премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.

Российский лидер отметил, что именно талант, азарт молодых ученых способны обеспечить качественный прорыв в ключевых технологических направлениях нового десятилетия и всего XXI века.

Как сообщало ИА REGNUM, сегодня, 6 февраля, президент России Владимир Путин вручает в Кремле президентские премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.

Напомним, премия президента РФ в области науки и инноваций для молодых ученых учреждена в 2008 году. Награда ежегодно присуждается молодым ученым и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, которые призваны обеспечить инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Важное условие: возраст лауреатов премии не превышает 35 лет.

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