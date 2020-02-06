Красногорск, , 11:50 — REGNUM Космический пилотируемый корабль «Союз МС-13», с находящимися на его борту тремя челнами экипажа Международной космической станции (МКС), отстыковавшийся от последней несколько часов назад, включил двигатели в режим торможения, начав этим спуск с околоземной орбиты. Об этом 6 февраля рассказали журналистам в подмосковном Центре управления полетами (ЦУП).

«Есть включение двигателей корабля «Союз МС-13» на торможение», — заявили в ЦУП.

Отметим, на борту корабля «Союз МС-13» находятся космонавт Александр Скворцов (Роскосмос) и астронавты Кристина Кук (NASA) и Лука Пармитано (Европейское космическое агентство). Приземления корабля с МКС намечено на 12:12 мск на расстоянии в 147 км в юго-восточном направлении от казахского города Жезказган.