Москва, , 09:17 — REGNUM Космический пилотируемый корабль «Союз МС-13» с космонавтом Александром Скворцовым (Роскосмос) и астронавтами Кристиной Кук (NASA) и Лукой Пармитано (Европейское космическое агентство) произвёл расстыковку с Международной космической станцией (МКС), после чего направился в сторону Земли.

«Произведена расстыковка космического корабля «Союз МС-13» и Международной космической станции», — заявил журналистам представитель подмосковного Центра управления полетами (ЦУП).

Также он сообщил, что по результатам анализа данных телеметрии указанная техническая процедура прошла в штатном порядке и добавил, что по докладу корабля нет замечаний.

Кроме этого, известно, что приземление космического корабля намечено на 12:12 мск га расстоянии в 147 км в юго-восточном направлении от казахского города Жезказган.

Отметим, работу на МКС продолжат космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка, а также американские астронавты Эндрю Морган и Джессика Меир.