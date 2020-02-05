Текст Указа «О присуждении премий Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год«
Рассмотрев предложения Совета при Президенте Российской Федерации по науке и образованию, постановляю:
Присудить премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых за 2019 год и присвоить почетное звание лауреата премии Президента Российской Федерации в области науки и инноваций для молодых ученых:
Вераксе Александру Николаевичу, доктору психологических наук, заведующему кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова», — за лонгитюдное кросс-культурное исследование когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста;
Макарову Сергею Владимировичу, доктору физико-математических наук, главному научному сотруднику физико-технического факультета федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования «Национальный исследовательский университет ИТМО», — за разработку новой платформы для наноразмерных оптических устройств на базе полупроводниковой нанофотоники;
Ширмановой Марине Вадимовне, кандидату биологических наук, заместителю директора по науке научно-исследовательского института экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий федерального государственного бюджетного образовательного учреждения высшего образования «Приволжский исследовательский медицинский университет» Министерства здравоохранения Российской Федерации, — за достижения в изучении онкологических процессов методами флуоресцентного биоимиджинга in vivo.
Марина Ширманова — биолог из Нижнего Новгорода. На церемонию вручения награды она прилетела из Сан-Франциско, где делала доклад о метаболизме опухолей на крупнейшей специализированной конференции SPIE Photonics West. Цитата с сайта «Российской газеты».
Сергей Викторович Макаров — доцент кафедры общей и экспериментальной физики ФТФ АлтГУ. За добросовестный труд и высокие результаты в научной деятельности Сергей Викторович неоднократно удостаивался благодарственных писем и почетных грамот — в его портфолио более ста научных публикаций, а также десяток патентов. Цитата с сайта asu.ru.
Веракса Александр Николаевич родился 7 октября 1983 году в городе Москве. Окончил факультет психологии МГУ имени М. В. Ломоносова в 2005 году по специализации «Психология развития», аспирантуру факультета в 2008 г.
Защитил кандидатскую диссертацию под руководством проф. А. И. Подольского по теме: «Особенности символического опосредствования в познавательной деятельности младших школьников». С 2007 — магистр в области психологического консультирования (Манчестерский университет). С 2009 г. — сотрудник факультета психологии. С 2015 года — доктор психологических наук, профессор кафедры методологии психологии. Профессор Российской академии образования (2016). Член-корреспондент Российской академии образования (2016). Заведующий кафедрой психологии образования и педагогики факультета психологии МГУ (с 2017). Цитата с сайта psy.msu.ru.
Современное образование: что скажет Путин на заседании президиума Госсовета
Затем в Большом Кремлёвском дворце президент России Владимир Путин проведёт совместное расширенное заседание президиума Госсовета и Совета при президенте по науке и образованию.
В этом году лауреатами премий в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год стали доктор психологических наук Александр Веракса — за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров — за разработки в области нанотехнологий, и кандидат биологических наук Марина Ширманова — за достижения в изучении онкологических процессов.
Ежегодная премия, учреждённая в 2008 году, присуждается за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны.