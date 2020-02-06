Москва, , 08:28 — REGNUM Сегодня, 6 февраля, президент РФ Владимир Путин проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке и образованию, сообщается на сайте Кремля.

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Главная тема — роль регионов России в подготовке кадров для экономики и социальной сферы с учётом задач, определённых майским указом президента.

Также участники заседания обсудят вопросы соответствия системы среднего профессионального и высшего образования требованиям экономики, ожиданиям государства и общества для развития интеллектуального потенциала страны.

Как сообщало ИА REGNUM, 6 февраля президент России Владимир Путин вручит президентские премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год.

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