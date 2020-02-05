Сухум, , 21:37 — REGNUM Российские и абхазские ученые из ведущих научных институтов впервые в новейшей истории Абхазии встретились в Сухуме для обсуждения перспектив научного сотрудничества. В семинаре «Современные подходы, методы и средства сохранения генетических ресурсов растений на постсоветском пространстве. Потенциал российско-абхазского сотрудничества» участвовали ученые из Всероссийского института генетических ресурсов растений им.Н.И.Вавилова (ВИР, Санкт-Петербург), Всероссийского научно-исследовательского института цветоводства и субтропических культур (ВНИИЦиСК, Сочи), а также из НИИ сельского хозяйства и Ботанического института Академии наук Абхазии.

Гендиректор НИИ сельского хозяйства Академии наук Абхазии, доктор биологических наук, иностранный член РАН Лесик Айба отметил, открывая семинар, что современное растениеводство в Абхазии является логичным продолжением и воплощением вавиловского учения о работе с генетическими растений: большинство опытных биологов учились в аспирантуре ВИР, созданного в начале XX века Н.И.Вавиловым в Санкт-Петербурге и названного позже его именем, или трудились на Сухумской опытной станции ВИР. «Мы очень рады начать реальное сотрудничество с российскими коллегами уже в новых исторических условиях, как в области практической селекции, так и в части фундаментальных научных исследований, — подчеркнул он. — С учеными из ВНИИЦИСКа, расположенного в нескольких часах езды от Сухума — в Сочи, мы взаимодействуем по отдельным направлениям, и надеемся на еще более активное развитие этой деятельности».

В ходе семинара ученые выступили с докладами и осмотрели Ботанический сад Академии наук Абхазии, а также коллекции цитрусовых и других плодовых культур НИИ сельского хозяйства и лаборатории. «Встреча добрых друзей должна закончиться реальными исследовательскими проектами, — заявил по итогам семинара заместитель директора ВИР Алексей Заварзин. — Одно из направлений совместной работы — исследования различных сортов такой востребованной сегодня культуры, как киви: выявление генетической основы ее хозяйственно-ценных признаков, сочетание анализа многолетних фенологических наблюдений, накопленных как в Абхазии, так и в Сочи, и применения современных генетических технологий на базе ВИР». По словам Заварзина, «абхазские коллеги проявили интерес к испытаниям и оценке подвоев для выращивания персика и черешни в условиях влажного субтропического климата». Также ученые запланировали проведение совместных экспедиций по сбору староместных сортов и диких родичей плодовых культур на территории Абхазии. обсудили возможности организации регулярных стажировок в Санкт-Петербурге и взаимодействие по подготовки кадров в аспирантуре ВИР.