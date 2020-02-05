Москва, , 17:52 — REGNUM Президент России Владимир Путин в четверг, 6 февраля, вручит в Кремле президентские премии в области науки и инноваций для молодых учёных за 2019 год. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Ежегодная премия присуждается с 2008 года молодым учёным, внёсшим значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие в экономической и социальной сферах, а также укрепление обороноспособности России.

В этом году лауреатами премии стали кандидат биологических наук Марина Ширманова — за достижения в изучении онкологических процессов, доктор психологических наук Александр Веракса — за исследования когнитивного развития детей дошкольного и школьного возраста, доктор физико-математических наук Сергей Макаров — за разработки в области нанотехнологий.