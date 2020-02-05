Москва, , 15:31 — REGNUM Президент РФ Владимир Путин 6 февраля в Кремле вручит президентские премии молодым учёным, а также проведёт совместное заседание президиума Госсовета и Совета по науке. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Лауреатами президентской премии стали доктор психологических наук Александр Веракса, доктор физико-математических наук Сергей Макаров и кандидат биологических наук Марина Ширманова — за достижения в изучении онкологических процессов.

Совместное заседание будет включать в себя обсуждение вопросов повышения роли регионов в подготовке кадров для экономики и социальной сферы в рамках «майских указов».