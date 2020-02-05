Симферополь, , 14:10 — REGNUM Крымские археологи нашли в Балаклаве большой генуэзский арсенал: элементы брони воинов гарнизона, оружие генуэзского и османского периодов и ядра, спрятанные в генуэзском сооружении 1425 года. Об этом ИА REGNUM сообщили 5 февраля в пресс-службе государственного историко-археологического музея-заповедника «Херсонес Таврический».

«Учёные нашли более тысячи железных пластин от доспеха типа «бригандина». На некоторых пластинах от доспехов сохранились следы ткани. Эта броня принадлежала воинам гарнизона. Часть находок — это пластины, которые могли применяться не только на панцирном покрытии, но и служить для крепления на широком защитном поясе. Сохранились железные и медные заклепки», — отметили в музее.

Также, по словам специалистов, найдено несколько тысяч арбалетных болтов генуэзского времени и более 800 наконечников стрел для луков османского периода.

«Кроме того, в башне обнаружили железные кованые ядра. На дне цистерны всего было найдено 42 железных кованых и 7 каменных ядер различного веса, диаметра и калибра. Каменные ядра в то время использовались для пристрелки первых артиллерийских орудий — бомбард», — добавили в Херсонесе.

Как сообщало ИА REGNUM, в января 2020 года на юго-западе Крыма обнаружили скифские изделия из драгоценных металлов.

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