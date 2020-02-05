Горно-Алтайск, , 13:48 — REGNUM В Алтайском заповеднике с 21 по 25 января 2020 года сотрудники провели полевые работы на хребте Торот в рамках зимнего маршрутного учёта животных. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе учреждения, учёт проходил на маршруте общей протяженностью 23 км.

Зима в этом году выдалась на Алтае снежная, в лесу глубина снежного покрова достигает 90−110 см, а на полянах и редколесьях — более полутора метров. При этом у подножия хребта его глубина снижается до 30 см.

«Таким распределением снежного покрова обусловлено и размещение копытных животных. На южных склонах были встречены 5 маралов и 2 косули, встречались следы кабарги. В многоснежных урочищах за 20 км пути встречены только 2 марала-быка», — отметили в заповеднике.

Для передвижения они прорывают траншеи «от дерева к дереву». По словам старшего научного сотрудника Юрия Калинкина, при передвижении маралов над сугробами видны только головы с рогами. В этих условиях животным приходится поедать кроны кедров и пихт, лишайники и побеги кустарников.

Кроме того, часто встречаются следы соболей и белок, которой стало значительно больше — в прошлом году был хороший урожай орехов. Также здесь обитают лисицы, росомаха.

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