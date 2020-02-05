Новосибирск, , 12:51 — REGNUM Препарат против туберкулёза, уничтожающий палочку Коха внутри клеток иммунной системы, разработан в Федеральном исследовательском центре фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) в Новосибирске. Об этом сообщает 5 февраля официальное издание СО РАН «Наука в Сибири».

Ранее не было создано безопасного препарата, который способен бороться с палочкой Коха — микобактерией туберкулеза — внутри клетки. Существующие препараты убивают палочку в крови. Для уничтожения её внутри клетки нужны большие дозы лекарств, что приводит к нарушению работы внутренних органов и снижению иммунитета.

Сибирские специалисты предложили добавить к препарату изониазиду биосовместимый полисахарид — окисленный декстран. Такое вещество проникает внутрь клетки и там убивает микобактерию.

Препарат «Декстразид ЛФ» успешно прошёл доклинические испытания. Учёные полагают, что его можно применять в случаях, когда пациент также болен ВИЧ, вирусными гепатитами или сахарным диабетом. Препарату необходимо пройти клинические испытания.

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