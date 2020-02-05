Москва, , 11:30 — REGNUM По мнению почти половины жителей России (49%), наука — это условие прогресса. Выросло число считающих, что наука — средство преображения мира, с 13% в 1989 году до 29% в 2020 году, показал опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Большинство граждан связывают науку, прежде всего, с полезными открытиями (44%), умножением знаний (38%) и напряженным трудом (31%).

Российская наука лидирует в мире в военной сфере (32%), в космосе (21%), медицине (13%), атомной и ядерной энергетике (5%) и IT-технологиях (5%).

Опрос проведен 1 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, положительное влияние науки жители России в первую очередь замечают в медицине (31%).

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