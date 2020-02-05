Джакарта, , 11:26 — REGNUM Вице-президент Индонезии Маруф Амин и президент Сингапура Халима Якоб договорились расширить сотрудничество в межрелигиозном диалоге в целях борьбы с радикализмом и терроризмом, сообщает Antara.

«Мы хотим продолжить межконфессиональный диалог, чтобы противостоять радикализму и терроризму, потому что это глобальная проблема», — заявил вице-президент Индонезии после встречи с главой Сингапура.

По его словам, Индонезия и Сингапур имеют схожие интересы в предотвращении распространения радикализма в обществе.

«Мы хотим вести диалог между религиозными лидерами, строить межконфессиональную гармонию, чтобы религия не становилась источником конфликтов», — пояснил Маруф Амин.

Как сообщало ИА REGNUM, президент Сингапура Халима Якоб намерена встретиться с султаном Хаменгкубувоно Х в Джокьякарте 5 февраля.

Читайте ранее в этом сюжете: Президент Сингапура хочет укреплять сотрудничество с городами Индонезии