Москва, , 11:15 — REGNUM Положительное влияние науки жители России в первую очередь замечают в медицине (31%). Такие данные представил Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

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Также граждане отмечают улучшения, вызванные достижениями науки, в сфере вооружения (13%), космоса (8%), образования (8%) и коммуникаций, в частности интернета (7%).

В то же время по мнению опрошенных, наблюдается и отрицательное влияние науки, например, в области образования (6%), экологии (5%) и медицины (5%). Примечательно, что 73% затруднились ответить.

Опрос проведен 1 февраля 2020 года. В опросе приняли участие 1600 граждан РФ старше 18 лет. Метод опроса — телефонное интервью. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.

Как сообщало ИА REGNUM, большинство жителей России (48%) считают, что мировая наука в настоящее время находится на подъеме.

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